На Харьковщине в доме у многодетного отца нашли наркотики

В Безлюдовке Харьковской области полицейские совместно с сотрудниками отдела службы по делам детей проверили условия проживания многодетной семьи, во время которой обнаружили в доме наркотики.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в одной из комнат проверяющие обнаружили пластиковую бутылку с жидкостью коричневого цвета, около 10 килограммов маковых семян, 8 медицинских шприцев, один из которых наполовину был заполнен наркотическим веществом и принадлежности для изготовления наркозелья.

42-летний хозяин домовладения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, объяснил правоохранителям, что изготовлял наркотики для собственного потребления.

Изъятые наркотические вещества полицейские направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

За хранение наркотических веществ многодетному отцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.