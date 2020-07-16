На Харьковщине в лесу заблудились отдыхающие и пожилая селянка, пасшая скот

16 июля 2020 г. 13:43
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В Волчанском районе Харьковской области правоохранители помогли группе отдыхающих, которые заблудились и застряли на автомобиле в лесу, выбраться.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 июля полицейские патрулировали территорию Старосалтовской ОТГ, леса и места отдыха граждан с целью предупреждения лесных пожаров и нарушений требований карантина. 

Во время патрулирования они обнаружили харьковчан, которые на автомобиле возвращались с базы отдыха домой. 

Люди заблудились в лесу, к тому же колесо их машины попало в канаву, и авто застряло. 

Полицейские вытащили тросом их машину. 

Также во время патрулирования полицейские увидели в лесу пожилую женщину, которая тоже заблудилась. Местная жительница пасла скот и не смогла самостоятельно выйти из леса. К счастью ее обнаружили работники полиции. Они довезли женщину домой, где ее ждала семья. 

 

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