На Харьковщине в огороде среди кукурузы обнаружили плантацию конопли

16 июля 2020 г. 11:20
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На Харьковщине правоохранители обнаружили плантацию конопли, спрятанную на огороде среди кукурузы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские получили информацию о том, что 47-летний житель Изюмского района, ранее судимый за незаконное хранение запрещенных веществ, выращивает наркосодержащие растения, и пришли к нему с обыском.

Во время обыска домовладения полицейские обнаружили среди растений кукурузы 87 кустов конопли.

Как установлено, наркорастения мужчина выращивал для собственного употребления.

Обнаруженные вещественные доказательства изъяли и направили для проведения экспертного исследования.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 

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