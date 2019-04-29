На Харьковщине в пасхальных богослужениях участвовали около 250000 человек – полиция

В течение праздничных дней грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в праздничных богослужениях участвовали около 250 000 человек.

Публичную безопасность и порядок в 317 храмах и на кладбищах Харькова и области обеспечивали более 2500 полицейских.

Непосредственно возле храмов несли службу 930 сотрудников полиции. Еще 700 сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии поддерживали общественный порядок на территории населенных пунктов в праздничную ночь.

Также 590 работников полиции следили за порядком на кладбищах Харькова и Харьковской области 28 апреля.