На Харьковщине в пасхальных богослужениях участвовали около 250000 человек – полиция

29 апреля 2019 г. 15:15
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В течение праздничных дней грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в праздничных богослужениях участвовали около 250 000 человек. 

Публичную безопасность и порядок в 317 храмах и на кладбищах Харькова и области обеспечивали более 2500 полицейских. 

Непосредственно возле храмов несли службу 930 сотрудников полиции. Еще 700 сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии поддерживали общественный порядок на территории населенных пунктов в праздничную ночь. 

Также 590 работников полиции следили за порядком на кладбищах Харькова и Харьковской области 28 апреля.

 

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