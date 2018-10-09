На Харьковщине в полицию принесли мину и самодельные пистолеты

На Харьковщине продолжается месячник добровольной сдачи оружия, напоминают в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказал старший инспектор по контролю за учетом оружия в сфере разрешительной системы Змиевского отдела полиции Артем Колесник, местные жители принесли в отдел полиции четыре единицы незарегистрированного оружия.

Среди сданного в полицию оружия было холодное, нарезное оружие армейского образца и два гладкоствольных охотничьих ружья.

Также граждане сдали зарегистрированный газовый пистолет, 3 снаряда, мину времен Второй мировой войны и 8 боеприпасов армейского образца.

В Волчанском районе в полицию граждане принесли 75 снарядов времен Второй мировой войны и взрыватели к ним, газовый револьвер, гладкоствольное ружье и три самодельных пистолета.

Также полицейские составили один протокол по ст.192 (нарушение правил перерегистрации оружия) Кодекса Украины об административном правонарушении.

Каждая единица сданного оружия и спецсредств проверяется по специальным реестрам по возможности ее похищения, потери, причастности к совершению преступлений, а также соответствующими экспертами на общее техническое состояние.

В полиции напоминают, что в течение октября граждане могут обратиться в полицию, чтобы сдать оружие, спецсредства, боеприпасы или взрывчатые вещества и избежать уголовной ответственности.