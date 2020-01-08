На Харьковщине в Рождественских богослужениях приняли участие 150 тысяч человек - полиция

6 и 7 января в 277 православных храмах Харьковщины прошли богослужения по случаю Рождества Христова.

Правоохранители обеспечили правопорядок во время празднования Рождества Христова, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в мероприятиях приняли участие около 150 000 человек.

За безопасностью граждан следили около 2000 полицейских и 320 военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители работали в усиленном режиме.

Как отмечается, во время массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка не выявлено.