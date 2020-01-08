На Харьковщине в Рождественских богослужениях приняли участие 150 тысяч человек - полиция

08 января 2020 г. 13:05
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6 и 7 января в 277 православных храмах Харьковщины прошли богослужения по случаю Рождества Христова.

Правоохранители обеспечили правопорядок во время празднования Рождества Христова, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в мероприятиях приняли участие около 150 000 человек.      

За безопасностью граждан следили около 2000 полицейских и 320 военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители работали в усиленном режиме. 

Как отмечается, во время массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка не выявлено.

 

Видео: 

Правоохоронці забезпечили правопорядок під час святкування Різдва Христового

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