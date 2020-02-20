На Харьковщине в школе, где выявили гепатит, приостановили занятия

20 февраля 2020 г. 17:07
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В школе №1 пгт Боровая Харьковской области, где у четверых учеников обнаружили вспышку гепатита А, приостановили обучение.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Учебно-воспитательный процесс в учреждении приостановлен распоряжением председателя Боровской районной государственной администрации.

Когда в школе возобновят обучение, пока неизвестно.

По данным Лабцентра, сейчас в учебном заведении проводят дезинфекцию. За детьми, которые контактировали с больными, наблюдают медики.

Как выяснилось в ходе предыдущего эпидемиологического расследования, инфекцию принес в заведение первый больной. Во время общения с ним другие ученики заразились контактно-бытовым путем при несоблюдении правил личной гигиены.

По результатам вирусологических исследований питьевой воды, возбудитель вирусного гепатита А не обнаружен.

Напомним, в школе №1 пгт Боровая Харьковской области была зафиксирована вспышка гепатита А, заболели уже четверо учащихся одного класса. По состоянию на 18 февраля, у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все дети госпитализированы.

 

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