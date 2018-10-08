На Харьковщине возле границы с РФ контрабандисты бросили 50 ящиков орехов

На Харьковщине пограничники помешали незаконному перемещению через государственную границу партии орехов.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Накануне пограничники получили оперативную информацию о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления.
В районе населенного пункта Охримовка во время мониторинга территории пограничники заметили автомобиль «УАЗ» и шесть человек, которые устанавливали деревянные поддоны на контрольно-следовую полосу.
В ходе задержания правонарушителей правоохранители произвели 2 предупредительных выстрела из пистолета резиновыми пулями.
Заметив приближение пограничников, неизвестные сбежали, оставив авто и товар на месте.
Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в нем 50 ящиков чищеного грецкого ореха, который злоумышленники собирались незаконно переместить в Россию.
Позже пограничники задержали одного из беглецов. Им оказался гражданин Украины, 1975 года рождения, житель приграничья.
За попытку незаконного пересечения границы, нарушение правил пограничного режима и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника Госпогранслужбы на нарушителя составили административные материалы.
Автомобиль и груз будет передан в установленном порядке сотрудникам ГФС.
Правоохранители разыскивают остальных причастных лиц.