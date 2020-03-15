На Харьковщине возле границы с РФ обнаружили двух подростков и контрабандный товар

15 марта 2020 г. 16:00
92 просмотра

На Харьковщине пограничники обнаружили возле границы с РФ двух подростков.

Как сообщили в восточном региональном Управлении ГПСУ, несовершеннолетних выявили с помощью специальных технических средств.

Получив информацию о возможном нарушении госграницы, оператор комплекса специальных технических средств передал ее группе реагирования.

Военнослужащие задержали двоих подростков, 14 и 15 лет, в нескольких метрах от границы. Они планировали перенести в соседнюю страну пакеты с товарами народного потребления.

В ходе дальнейшей проверки участка границы пограничники обнаружили еще четыре коробки с товарами. Также в н.п. Пристальное на расстоянии 200 метров от границы, в заброшенном здании, пограничники обнаружили 7 человек.

По результатам проверки установлено, что эти лица, скорее всего, причастны к противоправной деятельности.

Относительно выявленных лиц составили протоколы об административном правонарушении по ст. 202 КУоАП «Нарушение пограничного режима, режима в пункте пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в пограничных пунктах выезда-выезда» и ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

О задержании несовершеннолетних пограничники сообщили их родителям и в правоохранительные органы.

Оценка и перерасчет обнаруженного товара продолжается. Дело передано в суд.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.