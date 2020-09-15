На Харьковщине возле границы с РФ задержали контрабандиста с партией электрооборудования

На Харьковщине недалеко от населенного пункта Пристальное пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу партии электрооборудования.
Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.
Информацию о возможном незаконном перемещении товаров из Украины в РФ получил участковый инспектор пограничной службы.
При проверке информации пограничный наряд увидел, как к государственной границе подъехал автомобиль. Из него вышел мужчина и начал доставать коробки. В этот момент пограничники его задержали.
Задержанным оказался гражданин Украины, 1985 года рождения. Как выяснилось, злоумышленник пытался незаконно переместить из Украины в РФ три короба с электрооборудованием в ассортименте.
Как отметили в пресс-службе пограничников, товар изъяли, он будет передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
В отношении правонарушителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дальнейшую его судьбу решит суд.