На Харьковщине возле границы с РФ задержали нарушителя

30 июля 2018 г. 12:10
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Накануне пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу, минуя пункты пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Ночью пограничники при помощи тепловизора обнаружили неизвестного, который двигался от линии государственной границы в Украину.

Выйдя на перехват, пограничники задержали нарушителя. Им оказался 35-летний гражданин России.

Иностранца задержали для составления документов об административном правонарушении.

Его дальнейшую судьбу решит суд.

 

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