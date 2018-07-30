На Харьковщине возле границы с РФ задержали нарушителя

Накануне пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу, минуя пункты пропуска.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.
Ночью пограничники при помощи тепловизора обнаружили неизвестного, который двигался от линии государственной границы в Украину.
Выйдя на перехват, пограничники задержали нарушителя. Им оказался 35-летний гражданин России.
Иностранца задержали для составления документов об административном правонарушении.
Его дальнейшую судьбу решит суд.