На Харьковщине возле границы с РФ задержали нелегала без документов

На Харьковщине пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска.
Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.
Получив информацию о возможном незаконном пересечении границы, в районе населенного пункта Пристальное пограничный наряд задержал мужчину без документов.
Он пытался незаконно попасть в Украину из России.
По словам задержанного, он является гражданином Узбекистана.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.