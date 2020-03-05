На Харьковщине возле границы с РФ задержали нелегала без документов

На Харьковщине пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Получив информацию о возможном незаконном пересечении границы, в районе населенного пункта Пристальное пограничный наряд задержал мужчину без документов.

Он пытался незаконно попасть в Украину из России.

По словам задержанного, он является гражданином Узбекистана.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.