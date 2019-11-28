На Харьковщине возле границы с Россией задержали контрабандистов

В Харьковской области на границе с Россией правоохранители задержали контрабандистов.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, правоохранители обнаружили три автомобиля-внедорожника - «УАЗ», «Ford» и «Toyota-Land Cruiser», на которых правонарушители пытались незаконно переместить автозапчасти и одежду с территории Украины в Россию.

Во время задержания преступной группировки несколько правонарушителей на автомобиле «Toyota» пытались убежать, однако машину, ее водителя - гражданина Украины, а также 5 пассажиров, которые были в ней, правоохранители задержали.

Еще один «УАЗ», который, вероятно, тоже использовался для незаконного перемещения товаров через государственную границу, правоохранители обнаружили в двух километрах от российско-украинской границы.

Всего за попытку нарушения государственной границы, нарушение пограничного режима, а также злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей были задержаны восемь человек, среди которых были украинцы и россияне.

Автомобили и товар передан работникам фискальной службы.