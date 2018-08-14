На Харьковщине возле границы с Россией задержали пятерых нелегалов

Возле границы с Россией харьковские пограничники задержали еще одну группу нелегальных мигрантов из Вьетнама.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Накануне оперативники Госпогранслужбы получили информацию о возможном незаконном пересечении границы выходцами из стран Юго-Восточной Азии.

В ходе реализации на автодороги, ведущей из российского Белгорода в Харьков, правоохранители задержали 5 граждан Вьетнама 1982, 1983, 1990,1992,1993 годов рождения.

По словам задержанных, таким образом они планировали попасть в страны Европейского Союза.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают детали правонарушения.

Напомним, что в течение недели это уже четвертая группа нелегалов, которую на Харьковщине задержали пограничники.