На Харьковщине возобновились работы по укреплению границы с Россией

02 апреля 2019 г. 12:55
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В Харьковской области возобновились работы и подготовка по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на границе в Харьковской области на участок Золочевского района оборудуют системами видеонаблюдения и контроля, а также прокладывают переходы через сложные или нестандартные участки местности.

Кроме того проводится доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ и корректировки проектных решений.

Кроме Харьковской области, работы по реконструкции, строительства и обустройства объектов проводятся в Луганской и Черниговской области.

В Госпогранслужбе Украины напомнили, этот План был утвержден распоряжением правительства в мае 2015 года.

План предусматривает создание на украинско-российском участке системы «интеллектуального границы», которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля за линией государственной границы и предупреждения ее нарушения.

Конечным сроком реализации Плана является 2021 год.

Всего на 2019 планом предусмотрено выделение из бюджета 400 миллионов гривен.

 

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