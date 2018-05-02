На Харьковщине возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ

02 мая 2018 г. 11:57
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За прошлую неделю в Харьковской области гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели  5932 человека.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Из общего количества заболевших 4019 человек (67,8%) - дети.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 68 человек (заболеваемость выросла на 1,2%).

Среди детей заболеваемость выросла на 6,5%.

Показатели заболеваемости в Харькове, Изюме, Купянске и Близнюковском, Дергачевском, Изюмском, Купянском, Нововодолажском районах превышают среднеобластной.

Самый высокий показатель зарегистрировали в Изюме, самый низкий - в Золочевском районе.

132 больных госпитализировали, от общего количества это составляет 2,2%.

В Харькове заболели 3958 человек.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 33 человека.

По данным вирусологического мониторинга, при обследовании 70 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявили у 37 человек (52,9%).

У одного человека нашли вирус гриппа типа В (2,7%).

У 35,1% больных выявили РС-вирус, у 32,4% - вирус парагриппа и у 29,8% - аденовирус.

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