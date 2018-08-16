На Харьковщине возросло количество заболевших корью

С начала 2018 года по 16 августа 2018 года на Харьковщине корью заболели 405 человек.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Из них — 191 ребенок и 214 взрослых. Среди заболевших 98 человек имеют две прививки, а 60 привиты однократно.

В Харьковском районе корью заболели 133 человека, в Волчанском районе зафиксировано 26 заболевших, в Дергачевском районе корью заболели 20 человек и в Валковском районе насчитывается 18 больных.

Среди харьковчан опасное заболевание «подхватил» 151 человек.

До 9 августа на Харьковщине корью заболели 205 взрослых и 185 детей.

С 9 по 16 августа количество заболевших возросло: корью заболели 15 человек. Среди них - 6 детей и один ребенок в возрасте до года.

Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

Как сообщили в Минздраве, на 1 августа 2018 года в Харьковской области насчитывалось 53258 вакцин для профилактики кори.