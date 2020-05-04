На Харьковщине врачи констатировали еще одну смерть от коронавируса

За последние сутки в области подтвердили 11 случаев заболевания COVID-19 и зафиксировали одну смерть от этого вируса - умер 71-летний харьковчанин. Об этом собщил глава ХОГА.

«Самому младшему заболевшему (из последних 11 подтверждений) - 1 год. Жалоб мать ребенка не предъявляет. Ребенок активный, развивается соответственно возрасту. За ребенком осуществляется надзор с мониторингом состояния здоровья два раза в день», - написал Алексей Кучер.

По его информации, сейчас в области госпитализированы с COVID-19 144 человека (из них 1 подключен к аппарату ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке (маске). 177 человек находятся на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 102 человека, 32 - самоизоляции. Диагноз COVID-19 подтвержден у 84 медиков.

За весь период регистрации в области зафиксировали 667 подозрений (+27 за последние сутки), из них: