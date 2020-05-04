На Харьковщине врачи констатировали еще одну смерть от коронавируса

04 мая 2020 г. 12:33
1 просмотр

За последние сутки в области подтвердили 11 случаев заболевания COVID-19 и зафиксировали одну смерть от этого вируса - умер  71-летний харьковчанин. Об этом собщил глава ХОГА.

«Самому младшему заболевшему (из последних 11 подтверждений) - 1 год. Жалоб мать ребенка не предъявляет. Ребенок активный, развивается соответственно возрасту. За ребенком осуществляется надзор с мониторингом состояния здоровья два раза в день», - написал Алексей Кучер.

По его информации, сейчас в области госпитализированы с COVID-19 144 человека (из них 1 подключен к аппарату ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке (маске). 177 человек находятся на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 102 человека, 32 - самоизоляции. Диагноз COVID-19 подтвержден у 84 медиков.

За весь период регистрации в области зафиксировали 667 подозрений (+27 за последние сутки), из них:

  • 361 случай подтвержден;
  • 172 случая опровергнуты;
  • 37 больных выздоровели;
  • 9 человек умерли.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53