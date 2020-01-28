На Харьковщине все больше людей болеют гриппом

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,7% населения области - 72936 человек, из них дети до 17 лет - 44663 (61,2%) человека. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского лабораторного центра.

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на четвертой неделе (с 20 января - по 26 января) по сравнению с предыдущим произошло увеличение количества заболевших людей на 28,6%, преимущественно за счет детского населения (на 45,7%).

Заболело 4 789 человек, из них 2 815 (58,8%) - это дети. Из числа заболевших детей больше всего организованных, а именно 84,2%, из них 64,4% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 30,4% - дошкольные учебные заведения.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий. Показатель заболеваемости составляет 180,04 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 57,4%. При этом имеет место превышение показателя эпидемического порога в Двуречанском районе - 778,44 на 100 тысяч населения.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрировали в Золочевском районе - 31,68 на 100 тысяч населения.

Всего госпитализировали 168 человек, из них 131 ребенок (77,9%). По состоянию на 27 января привито против гриппа 11 501 человек, из них 4 210 человек из групп риска.

Совместная циркуляция вирусов гриппа разных типов и вирусов респираторной группы, рост темпа прироста заболеваемости дает основания прогнозировать дальнейший рост заболеваемости и возможное эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.