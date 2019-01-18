На Харьковщине - высокий уровень заболеваемости корью - Лабцентр

18 января 2019 г. 11:37
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Эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в нашем регионе характеризуется как неблагополучная, уровень заболеваемости высок, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Третью неделю подряд количество регистрируемых больных растет, что обусловлено высокой контагиозностью, активной циркуляцией возбудителя и тотальной восприимчивостью человека к вирусу.

По данным Лабцентра, за 3 неделю по сравнению с 2 неделей 2019 года в области зарегистрировано 77 больных, из них - 26 детей. В течение трех недель зарегистрировано 10 вспышек с количеством пораженных - 49 человек.

Среди харьковчан  было зафиксировано 35 случаев заболевания, в Валковском районе - 10, в Дергачевском - 8, в Харьковском районе - 7, в Изюмском и Первомайском - по 5, в Красноградском и Нововодолажском – 2.

 В Люботине, Золочевском и Лозовском районах корью заболели по одному человеку .

С начала года по состоянию на 16.01.2019 года зарегистрировано 174 больных, из них – 77 детей.

По данным анализа прививок общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составило 77,6%.

Лабораторно диагноз кори подтвержден у 22,4% больных.

140 больных госпитализированы. Смертельные случаи не регистрировались.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

 

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