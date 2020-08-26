На Харьковщине выявили 177 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 177 жителей Харьковской области. 151 пациент - житель города Харькова.

9 заболевших - из Харьковского, 5 - Змиевского, 4 - Великобурлукского, 3 - Красноградского, по 2 - Изюмского и Чугуевского, 1 - Дергачевского районов.

Такую информацию по состоянию на 9:00 26 августа сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МЗ Украины.

Всего по области зарегистрирован 7981 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 3075 больных выздоровели, 191 пациент умер. Опровергнут диагноз у 1850 человек. Остаются под подозрением 26 человек.