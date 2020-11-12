На Харьковщине выявили фальсификацию в избирательной документации: открыто уголовное дело

12 ноября 2020 г. 15:00
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В Великобурлукском районе выявили фальсификацию в документации территориальной избирательной комиссии.

11 ноября 2020 в местное отделение полиции поступило обращение от кандидата в депутаты.

Он сообщил о том, что после подсчета голосов избирателей в территориальном избирательном округе по выборам депутатов Харьковского областного совета, обнаружено расхождение между протоколом участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на одном с избирательных участков с протоколом Великобурлукской поселковой территориальной избирательной комиссии.

Сейчас решается вопрос об изъятии указанных протоколов и другой избирательной документации с целью проведения экспертных исследований.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

 

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