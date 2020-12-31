На Харьковщине выявили почти 600 новых случаев коронавируса

За сутки в области зафиксировали 580 случаев COVID-19, из них 324 - в городе Харькове. Об этом сообщили в ХОГА.

52 человека заболели в Лозовском, 45 - Балаклейском, 42 - Купянском, 26 - Боровском, 17 - Первомайском, 14 - Изюмском, по 9 - Краснокутском районах и городе Люботин, 7 - Красноградском, 6 - Харьковском, 5 - Золочевском, по 4 - Барвенковском и Богодуховском, 3 - Близнюковском, по 2 - Волчанском, Двуречанском, Дергачевском, Зачепиловском, Шевченковском и Кегичевском, 1 - Змиевском районах.

Всего по области зарегистрировано 69377 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 56422 больных выздоровели, 1095 - умерли.