Коронавирус на Харьковщине: за сутки выявили почти 700 новых случаев, 8 заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 693 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 31592 заболевших COVID-19.

От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе от заболевания скончались 480 человека – за минувшие сутки умерли 8 заболевших.

При этом 6097 заболевших уже выздоровели (+108 – за последние сутки), 25015 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 33526 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 627 человек.