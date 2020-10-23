Коронавирус на Харьковщине: за сутки выявили почти 700 новых случаев, 8 заболевших умерли

23 октября 2020 г. 9:30
38 просмотров

В Харьковской области за сутки выявили 693 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 31592 заболевших COVID-19.

От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе от заболевания скончались 480 человека – за минувшие сутки умерли 8 заболевших.

При этом 6097 заболевших уже выздоровели (+108 – за последние сутки), 25015 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 33526 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 627 человек.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53