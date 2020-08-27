На Харьковщине выявили подпольный цех по производству наборов для тестирования на COVID-19

27 августа 2020 г. 16:44
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На Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству наборов для тестирования на COVID19.

Об этом сообщили в пресс-службе  Государственной фискальной службы Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что группа харьковчан с целью личной наживы в 2020 году наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID - 19, которые в дальнейшем через подставных физических лиц - предпринимателей поставлялись в аптеки.

Как отмечается, с целью сокрытия преступной деятельности и введение покупателей в заблуждение, в сопроводительных документах на продукцию злоумышленники отмечали другие (легальные) места ее изготовления.

Согласно предварительному заключению специалиста Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, производство наборов было налажено с грубым нарушением правил и норм их изготовления.

На основании постановления суда был проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции, в результате которого правоохранители обнаружили и изъяли 200 000 единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства 400 000 средств для тестирования на сумму около 12 миллионов гривен.

Следствие продолжается, других злоумышленников, причастных к организации незаконного бизнеса, правоохранители устанавливают.

 

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