На Харьковщине за админкоррупцию двое полицейских лишились работы

На Харьковщине суд наказал за админкоррупцию двух работников управления патрульной полиции в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Патрульные полицейские не сообщили о существенных изменениях в имущественном состоянии в декларации, как того требует законодательство.

Так, 30-летняя патрульная в июне 2017-го продала здание фермы площадью более 1800 кв.м, находящейся у нее в собственности.

Согласно договору купли-продажи она получила от сделки более 140 тысяч гривен, однако не сообщила НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Также 27-летний инспектор патрульной полиции в октябре прошлого года получил в собственность земельный участок площадью 2 га, стоимостью свыше 80 тысяч гривен.

Однако о существенных изменениях в имущественном состоянии полицейский сообщил несвоевременно, что противоречит ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Суд признал обоих патрульных виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 172-6 КУоАП.

По решению суда правоохранители должны уплатить штрафы в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Апелляционный суд области так же оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Кроме того, сейчас оба патрульных, действия которых подпадают под административную коррупцию, освобождены от занимаемых должностей.