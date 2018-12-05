На Харьковщине за кражу и грабежи отправили за решетку банду вымогателей

Харьковский апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции, отправив за решетку 4 участников преступной группы, которые грабили и силой вымогали деньги у жителей Лозовского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в августе 2015 четверо безработных мужчин в возрасте от 24 до 36 лет решили разжиться за счет местного фермера.

Злоумышленники вывезли мужчину в лес и, угрожая ножом, потребовали у него 10 тысяч гривен. У пострадавшего не оказалось с собой нужной суммы. Тогда злоумышленники дали ему время на поиск денег среди знакомых. Так и не получив денег, вымогатели жестоко избили жертву и привезли мужчину на его собственный ток. Оттуда грабители забрали ноутбук и телефон потерпевшего.

В тот же день жертвой сообщников стал также случайный рыбак. Увидев возле водоема мужчину, грабители с угрозами отобрали у него старенький мобильный телефон.

Кроме того, один из преступников совершил кражу ранее. На парковке супермаркета злоумышленник увидел открытую машину. Водитель авто спал на переднем сиденье. Вор потихоньку пробрался в авто и украл оттуда барсетку со 100 тысячами гривен.

Всех злоумышленников суд признал виновными по ч. 2 ст. 186 и ч. 2, 3 ст.189 УК Украины (грабеж и вымогательство, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц) и назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Одного из них - 32-летнего мужчину с непогашенной судимостью – приговорили к 6 годам лишения свободы. Двое других получили по 5 лет за решеткой. 30-летнего рецидивиста, совершившего еще и кражу, причинившую значительный ущерб потерпевшему (ч.3 ст.185 УК Украины), приговорили к 7 годам лишения свободы.