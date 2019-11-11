На Харьковщине за кражу комбикорма задержали работника агрофирмы

В Харьковской области 30-летнего мужчину разоблачили в краже на агропредприятии.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 10 ноября в полицию обратился руководитель одного из районных агропредприятий. Он рассказал о том, что обнаружил недостачу кормового сырья.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 30-летний мужчина, который работает на этом же предприятии трактористом и занимается перевозкой данных кормов.

В тот день правонарушитель на тракторе вывоз полтонны комбикорма с фермы, затем загрузил его в собственный автомобиль, который он перед этим спрятал в лесополосе.

Злоумышленник планировал продать похищенное, однако реализовать преступный замысел ему помешали прибывшие на место полицейские.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.