На Харьковщине за кражу комбикорма задержали работника агрофирмы

11 ноября 2019 г. 16:01
1 просмотр

В Харьковской области 30-летнего мужчину разоблачили в краже на агропредприятии. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 10 ноября в полицию обратился руководитель одного из районных агропредприятий. Он рассказал о том, что  обнаружил недостачу кормового сырья.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 30-летний мужчина, который работает на этом же предприятии трактористом и занимается перевозкой данных кормов. 

В тот день правонарушитель на тракторе вывоз полтонны комбикорма с фермы, затем загрузил его в собственный автомобиль, который он перед этим спрятал в лесополосе. 

Злоумышленник планировал продать похищенное, однако реализовать преступный замысел ему помешали прибывшие на место полицейские.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.