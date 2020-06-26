На Харьковщине за нарушение правил карантина составили 1900 протоколов

26 июня 2020 г. 11:11
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На Харьковщине полиция составила 1900 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Протоколы составлены по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщается, всего с начала превентивных мер полицейские составили 259 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 102 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 

23 административных протокола работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 – в отношении руководителей предприятий, учреждений, организаций, 67 - других физических лиц, 1383 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Напоминаем, что с 22 июня на Харьковщине полиция усилила контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

По санкции статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за нарушение карантинных и санитарных требований для граждан составляет от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. 

Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

 

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