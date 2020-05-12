На Харьковщине за несоблюдение карантина составили 1729 протоколов

Полицейские Харьковщины составили 1729 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отмечается, большинство административных протоколов составлены в отношении лиц, которые вернулись в страну и отказались от обсервации и по фактам пребывания людей в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 226 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 18 - в отношении других физических лиц, 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 14 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 15 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 1377 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Протоколы составлены по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.

Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.