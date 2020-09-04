На Харьковщине пойдет под суд госрегистратор за незаконное переоформление четырех квартир на банк

В Харьковской области будут судить госрегистратора, которая, по данным правоохранителей, незаконно зарегистрировала право собственности на имущество стоимостью более 3 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительное заключение в отношении женщины по факту злоупотребления своими полномочиями как субъектом государственной регистрации прав на недвижимое имущество с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, повлекшего тяжкие последствия по ч. 3 ст. 365-2 УК Украины направлено в суд.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Евгения Довжича, установлено, что в июне 2017 года и мае 2018 года в Змиевском районе государственный регистратор незаконно зарегистрировала и внесла в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество записи о переходе права собственности за банком на четыре жилые харьковские квартиры, которые находились в ипотеке.

«Действия госрегистратора противоречат «Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и действующему законодательству, в частности Закона Украины «О моратории на взыскание имущества гражданина Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте», - отметили в прокуратуре.

Общая стоимость квартир составляет более 3 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.