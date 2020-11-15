На Харьковщине за первый день карантина выходного дня выявили 27 нарушений

На Харьковщине за прошедшие сутки правоохранители выявили 27 нарушений ограничений и запретов правительства по предотвращению распространения пандемии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, по всем правонарушениям составлены административные протоколы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, из которых 3 - в отношении работников предприятий, учреждений, организаций, 1 - на руководителя торгового заведения питания, 11 - в отношении перевозчиков, 12 - в отношении граждан.

Для обеспечения карантинных мероприятий на территории Харькова и области ежедневно привлекаются около 1300 правоохранителей.

Работники подразделений ГУНП в Харьковской области, патрульной полиции, полиции охраны и военнослужащие Нацгварии и вооруженных сил Украины во время несения службы по охране общественного порядка проверяют соблюдение санитарных норм в общественных местах, транспорте, метрополитене, а также несут службу в больницах и на карантинных стационарных постах.

Для контроля за выполнением карантинных мер субъектами хозяйствования за прошедшие сутки в состав 88 рейдовых групп привлекалось около 300 полицейских, а также представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области, которые проверили 469 объектов на территории Харькова и области.

В полиции также напомнили, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.