На Харьковщине за покушение на убийство будут судить жителя Черкасс

Следователи СУ ГУНП в Харьковской области направили в суд обвинительное заключение по факту организации умышленного убийства из корыстных побуждений в отношении безработного жителя Черкасс.

Как сообщили в отделе расследования тяжких преступлений СУ ГУНП в Харьковской области, в начале сентября 2018 года правоохранители разоблачили злоумышленника в приготовлении к совершению убийства жителя Черкасс, который подыскивал соучастника для совершения убийства жительницы Черкасс, чтобы завладеть имуществом и деньгами потерпевшей.

Во время реализации умысла на убийство преступника задержали правоохранители, предотвратив совершение жестокого убийства.

Также у него изъяли вещественные доказательства.

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества или пожизненное лишение свободы.