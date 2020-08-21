На Харьковщине за сутки - 184 новых случая коронавируса, два человека умерли

21 августа 2020 г. 9:45
1 просмотр

За минувшие сутки, 20 августа, в Харьковской области выявили 184 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, таким образом, в регионе всего зарегистрировано 7033 заболевших.

Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения заболеваемости, опубликованных на сайте СНБО Украины.

8 человек за сутки выздоровели, еще двое - скончались.

Всего с начала регистрации заболевания в регионе, по состоянию на 21 августа, выявили 7033 случая COVID-19.

2754 человека уже выздоровели, 4106 человек еще болеют, 173 – скончались.

Зарегистрировано 8718 подозрений на заболевание.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53