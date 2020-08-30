На Харьковщине за сутки - 198 новых случаев коронавируса, четыре человека умерли

В Харьковской области за сутки, 29 августа, выявили 198 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно данным системы распространения заболевания, общее количество зарегистрированных в регионе случаев коронавируса составляет 8889.
За сутки на Харьковщине от коронавируса умерли четыре человека (всего с момента начала регистрации заболевания - 203).
111 человек в регионе за сутки выздоровели (всего - 3222), 5464 человека еще болеют.
Всего в Харьковской области зарегистрировано 10755 подозрений на заболевание.