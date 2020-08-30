На Харьковщине за сутки - 198 новых случаев коронавируса, четыре человека умерли

30 августа 2020 г. 10:10
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В Харьковской области за сутки, 29 августа, выявили 198 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины

Согласно данным системы распространения заболевания, общее количество зарегистрированных в регионе случаев коронавируса составляет 8889.

За сутки на Харьковщине от коронавируса умерли четыре человека (всего с момента начала регистрации заболевания - 203).

111 человек в регионе за сутки выздоровели (всего - 3222), 5464 человека еще болеют.

Всего в Харьковской области зарегистрировано 10755 подозрений на заболевание.

 

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