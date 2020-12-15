На Харьковщине за сутки - 280 новых случаев коронавируса, умерли 17 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 280 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 62708 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 913 человек, за минувшие сутки умерли 17 заболевших.

При этом 47340 заболевших уже выздоровели (549 из них – за прошлые сутки), а 14455 жителей Харьковщины еще болеют, из них 286 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 64467 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее в области зафиксировали 104 случая COVID-19, из них 92 - в городе Харькове.