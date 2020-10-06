На Харьковщине за сутки - 487 новых заболевших коронавирусом

В Харьковской области за сутки выявили 487 новых заболевших коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО Украины.

Так, согласно данным системы распространения заболевания всего на Харьковщине зарегистрировано 21451 случаев заболевания.

От осложений, связанных с COVID-19, умерли 377 заболевших, из них за прошедшие сутки скончались восемь человек.

4589 заболевших уже выздоровели (+25 за сутки), 16485 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 23378 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине выявили 446 заболевших коронавирусом.