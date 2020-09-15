На Харьковщине за сутки - более трехсот новых заболевших COVID-19

15 сентября 2020 г. 10:05
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В Харьковской области за сутки выявили 307 новых случаев коронавирусной инфекции. 

Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения заболевания, опубликованных на сайте СНБО Украины.

Всего, по состоянию на 15 сентября, на Харьковщине зарегистрировано 13160 заболевших коронавирусом.

Из них 275 человек скончались, 3935 – выздоровели, 8950 еще болеют, зарегистрировано 15090 подозрений на заболевание.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, за сутки скончались пятеро заболевших.

Напомним, сутками ранее в регионе было зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса.

 

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