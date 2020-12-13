На Харьковщине за сутки от коронавируса скончались 17 заболевших - СНБО

В Харьковской области за сутки выявили 339 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 62324 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 894 человек, за минувшие сутки умерли 17 заболевших.

При этом 46333 заболевших уже выздоровели (749 из них – за прошлые сутки), а 15097 жителей Харьковщины еще болеют, из них 427 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 64083 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее в области зафиксировали 578 случаев COVID-19, из них 300 - в городе Харькове.