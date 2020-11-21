На Харьковщине за сутки от коронавируса умерли 12 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 532 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 50784 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 690 человек, за минувшие сутки умерли 12 заболевших.

При этом 19582 заболевших уже выздоровели (+1095 – за последние сутки), 30512 жителей Харьковщины еще болеют.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 52714 подозрений на заболевание.

Из 532 новых заболевших 312 – жители Харькова, сообщает пресс-служба Харьковской областной облгосадминистрации.

По данным ХОГА, 41 человек заболел в Изюмском районе, 35 – в Харьковском, 32 - Балаклейском, 25 - Богодуховском, 15 - Боровском, 10 - Нововодолажском, по 11 - Первомайском и Сахновщинском, 8 - Зачепиловском, 7 - Великобурлукском, 6 - Валковском, 5 - Кегичивском 4 - Коломакском, 3 - Дергачевском, по 2 - Барвенковском и Лозовском, по 1 - Чугуевском районе и городе Люботин.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 634 жителей Харьковщины.

Как сообщалось, в Украине в течение минувших суток выявили рекордное количество заболевших коронавирусом - 14580 человек.