На Харьковщине за сутки - почти 600 новых случаев коронавируса, умерли 10 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 599 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 71812 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1154 человека, за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

При этом 58802 заболевших уже выздоровели (267 из них – за прошлые сутки), а 11856 жителей Харьковщины еще болеют, из них 322 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 73570 подозрений на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине выявили всего 557 новых случаев коронавируса, 339 заболевших из них - жители Харькова.