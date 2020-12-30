На Харьковщине за сутки умерли 13 заболевших коронавирусом

Как сообщалось, в Харьковской области за сутки выявили 412 новых случаев заболевания коронавирусом.
В течение минувших суток, 29 декабря, умерли 13 заболевших.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 68807 инфицированных COVID-19.
Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 1082 человека, за минувшие сутки умерли 13 заболевших.
При этом 55948 заболевших уже выздоровели (695 из них – за прошлые сутки), а 11777 жителей Харьковщины еще болеют, из них 296 пребывают в острой фазе заболевания.
Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 70564 подозрения на данный диагноз.
Напомним, сутками ранее в регионе выявили 404 новых случая заболевания коронавирусом.