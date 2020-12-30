На Харьковщине за сутки умерли 13 заболевших коронавирусом

30 декабря 2020 г. 10:20
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Как сообщалось, в Харьковской области за сутки выявили 412 новых случаев заболевания коронавирусом.

В течение минувших суток, 29 декабря, умерли 13 заболевших.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 68807 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 1082 человека, за минувшие сутки умерли 13 заболевших.

При этом 55948 заболевших уже выздоровели (695 из них – за прошлые сутки), а 11777 жителей Харьковщины еще болеют, из них 296 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано  70564 подозрения на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее в регионе выявили 404 новых случая заболевания коронавирусом.

 

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