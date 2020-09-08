На Харьковщине за сутки выявили более 230 новых случаев COVID-19, пятеро заболевших умерли

На Харьковщине за сутки выявили 230 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения заболевания на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также за прошедшие сутки скончались пятеро заболевших.
По данным Харьковского лабораторного центра – за сутки на Харьковщине зарегистрировали 233 новых заболевших.
Всего в Харьковской области зарегистрировано 11 208 случаев коронавируса, умерли 243 заболевших. Выздоровели 3718 человек, 7247 - остаются под наблюдением медиков.
Сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 142 человек, 105 из которых - жители города Харькова
Напомним, как сообщалось, Министерство здравоохранения обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус.