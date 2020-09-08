На Харьковщине за сутки выявили более 230 новых случаев COVID-19, пятеро заболевших умерли

08 сентября 2020 г. 10:10
23 просмотра

На Харьковщине за сутки выявили 230 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения заболевания на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Также за прошедшие сутки скончались пятеро заболевших.

По данным Харьковского лабораторного центра – за сутки на Харьковщине зарегистрировали 233 новых заболевших.

Всего в Харьковской области зарегистрировано 11 208 случаев коронавируса, умерли 243 заболевших. Выздоровели 3718 человек, 7247 -  остаются под наблюдением медиков.

Сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 142 человек, 105 из которых - жители города Харькова

Напомним, как сообщалось, Министерство здравоохранения обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53