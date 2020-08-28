На Харьковщине за сутки выявили 242 новых случая заболевания COVID-19

В Харьковской области за сутки выявили 242 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщается на сайте СНБО Украины.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, за последние сутки в регионе 14 человек выздоровели, еще одному заболевшему не удалось побороть болезнь – он скончался.

Всего на Харьковщине по состоянию на 28 августа зарегистрировано 8444 случая коронавирусной инфекции.

Выздоровели 3108 человек, 5139 еще болеют, скончались 197.

Также на данный момент в регионе зарегистрировано 10312 подозрений на заболевание.