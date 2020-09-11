На Харьковщине за сутки выявили 280 новых случаев коронавируса, умерли 6 заболевших

В Харьковской области за минувшие сутки выявили 280 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как указывается в данных системы мониторинга распространения заболевания, за сутки на Харьковщине от осложнений, вызванных заболеванием, умерли шесть заболевших.

Таким образом, число жителей Харьковщины, умерших от коронавируса, достигло 257.

Напомним, сутками ранее в Харьковской области выявили 339 новых случаев коронавируса, шесть заболевших скончались.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 12 112 случаев COVID-19.

3491 заболевший выздоровел, 8364 – все еще болеют.

На данный момент в области зарегистрировано 14043 подозрения на заболевание.