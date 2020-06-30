На Харьковщине за сутки выявили 36 новых заболевших коронавирусом

30 июня 2020 г. 11:00
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На Харьковщине по состоянию на утро 30 июня коронавирус диагностировали у 2133 человек, за сутки зарегистрировано 36 заболевших COVID-19.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Согласно данным Лабцентра, всего в Харьковской области с начала наблюдения зарегистрировано 3412 подозрений на COVID-19, 39 из них - в течение суток с 29 на 30 июня. 2133 случая заболевания подтверждены лабораторно, 1058 случаев подозрения - опровергнуты, 221 пациент остается под подозрением, 80 человек погибли, 1087 выздоровели. 

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