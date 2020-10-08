На Харьковщине за сутки выявили 576 новых случаев коронавируса

В Харьковской области за сутки выявили 576 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы распространения заболевания всего на Харьковщине зарегистрировано 22712 случаев заболевания.

От осложнений, связанных с COVID-19, умерли 396 заболевших, из них за прошедшие сутки скончались девять человек.

4709 заболевших уже выздоровели (+40 за сутки), 17607 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 24639 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине выявили рекордное количество заболевших коронавирусом – 687 человек.