На Харьковщине за сутки выявили 651 новый случай коронавируса, трое заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 651 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 26913 заболевших.

От осложнений, связанных с COVID-19, за сутки умерли трое заболевших, таким образом всего в регионе от заболевания скончались 430 человек.

При этом 5389 заболевших уже выздоровели (+110 за сутки), 21094 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 28843 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 642 человек.