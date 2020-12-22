На Харьковщине за сутки выявили более двухсот новых случаев коронавируса, умерли 15 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 238 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 65652 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 999 человек, за минувшие сутки умерли 15 заболевших.

При этом 50661 заболевший уже выздоровел (405 из них – за прошлые сутки), а 13992 жителя Харьковщины еще болеют, из них 182 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 67411 подозрений на коронавирус.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине зафиксировали 101 случай COVID-19, 81 из которых – в городе Харькове.