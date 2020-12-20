На Харьковщине за сутки выявили более пятисот новых случаев коронавируса, умерли 8 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 520 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 65312 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 977 человек, за минувшие сутки умерли 8 заболевших.

При этом 49973 заболевших уже выздоровели (232 из них – за прошлые сутки), а 14362 жителя Харьковщины еще болеют, из них 280 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 67071 подозрение на коронавирус.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине зафиксировали 555 случаев COVID-19.